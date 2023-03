In der DEL2 werden am Abend die Playdowns fortgesetzt. Nach dem 2:1 in Heilbronn wollen die Selber Wölfe dabei auf eigenem Eis nachlegen und gegen die Falken den zweiten Sieg in der Best-of-Seven-Serie einfahren. Verteidiger Leon Fern:

Der zuletzt gesperrte Miglio steht wieder zur Verfügung und auch Kapitän Gelke ist wieder fit – weiter ausfallen werden dagegen Deeg, Lavallée und Silbermann. Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30. Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.