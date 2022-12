Die Niederlage in Heilbronn ist abgehakt – die Selber Wölfe wollen in der DEL2 an diesem Wochenende zurück in die Erfolgsspur. Die Gegner haben es dabei in sich, sagt Verteidiger Leon Fern:

Personell stehen Trainer Sergej Waßmiller die verletzten Boiarchinov, Gimmel, Hlozek, Naumann und Schaaf nicht zur Verfügung – auch Kapitän Richard Gelke fällt weiter aus. Erstes Bully in Freiburg ist um 19 Uhr 30 – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.