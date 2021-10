Die Selber Wölfe sind am Abend in der DEL2 auswärts gefordert. Nach dem Null-Punkte-Wochenende mit 16 Gegentoren gilt es im Spiel bei den Heilbronner Falken die eigenen Fehler zu minimieren. Co-Trainer Marc Thumm sieht die Mannschaft in der Pflicht:

Die Wölfe gehen stark ersatzgeschwächt ins heutige Spiel: Lanny Gare, Brett Thompson sowie Florian Ondruschka fallen krankheitsbedingt aus. Erstes Bully in Heilbronn ist um 20 Uhr … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.