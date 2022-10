DEL2: Selber Wölfe vs. Eisbären Regensburg

Nach vier Niederlagen in Folge wollen die Selber Wölfe in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur. Heute geht es zu Hause gegen Aufsteiger Eisbären Regensburg. Verteidiger Max Gimmel:

Sorgenfalten gibt es vor dem Derby bei Trainer Sergej Waßmiller – ihm steht wahrscheinlich nur ein Rumpfkader zur Verfügung: aktuell drohen neben den Langzeit-Verletzten Boiarchinov und Fern wohl auch Deeg, Gelke, Hammerbauer, Hlozek, Kruminsch, Lavallée, Naumann, Pata, Silbermann, Vantuch und Woltmann auszufallen. Erstes Bully ist um 19 Uhr 30 – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.