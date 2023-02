DEL2: Selber Wölfe vor vorentscheidendem Wochenende

Schaffen die Selber Wölfe in der DEL2 noch den Sprung in die Pre-Playoffs oder werden es am Ende doch die Playdowns gegen den Abstieg? Sechs Spieltage vor Ende der Hauptrunde steht die Mannschaft von Sergej Waßmiller unter Zugzwang. Bei sieben Punkten Rückstand auf Weißwasser und Regensburg zählen an diesem Wochenende gegen eben diese beiden Gegner nur Siege, weiß auch Wölfe-Topscorer Mark McNeill:

Bis auf Schwamberger können die Wölfe personell aus dem Vollen schöpfen – Kruminsch, Naumann und Noack sind wieder fit und auch die Neuzugänge Gläßl, Kalns und Kolupaylo sind spielberechtigt. Erstes Bully gegen die Lausitzer Füchse ist um 19 Uhr 30. Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.