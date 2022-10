DEL2: Selber Wölfe verpflichten weiteren Perspektivspieler

Seit einiger Zeit sind die Verantwortlichen der Selber Wölfe auf der Suche nach Verstärkung für die Verteidigung. Jetzt gibt es einen Neuzugang – allerdings für den Sturm. Mit dem 19-jährigen Konstantin Melnikow wechselt ein weiterer Perspektivspieler nach Selb.

Konstantin Melnikow ist in Erfurt geboren und lernte beim dortigen EHC das Schlittschuhlaufen und Eishockeyspielen. Über den ESC Dresden ging es dann nach Ingolstadt in die U17 des Penny-DEL-Standorts, ehe er in 2019 zu den Jungadlern Mannheim ins DNL-Team wechselte. Letzte Saison lief Melnikow, der neben der deutschen auch die russische Staatsbürgerschaft besitzt, in der internationalen Nachwuchsliga MHL für den russischen Klub Kapitan Stupino auf. Er kann gut mit der Scheibe umgehen und bringt viel Potenzial mit. Natürlich liegt aber auch noch einiges an Arbeit vor uns, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, beschreibt Wölfe-Headcoach Sergej Waßmiller seinen neuen Schützling, den er gemeinsam mit seinem Trainerteam in den nächsten beiden Jahren weiterentwickeln möchte. Melnikow beschreibt sich selbst als einen Spieler, der das Körperspiel mag und Zug zum Tor hat.

Konstantin Melnikow wird bei den Selber Wölfen mit einem DEL2-Fördervertrag ausgestattet und ist neben dem DEL2-Team auch für die U20 und den Oberliga-Kooperationspartner Höchstadter EC spielberechtigt.