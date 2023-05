DEL2: Selber Wölfe verpflichten Verteidigertalent

Die Selber Wölfe treiben die Kaderplanung für die kommende Saison in der DEL2 weiter voran. Mit dem 21-jährigen Verteidiger Jeroen Plauschin sichern sich die Wölfe jetzt die Dienste eines talentierten jungen Spielers, der die Nachwuchsschmiede der Eisbären Berlin durchlief. In seiner ersten Station im Erwachsenenbereich lief er in der vergangenen Saison für die Saale Bulls Halle in der Eishockey-Oberliga Nord auf und wurde von der Fachzeitschrift „Eishockey-News“ zum „Rookie des Jahres“ gekürt. Nun will sich der Defensivspezialist bei den Selber Wölfen in der DEL2 durchbeißen.