DEL2: Selber Wölfe verpflichten Verteidiger Grossrubatscher

Während in der DEL2 die Final-Serie zwischen Ravensburg und Bad Nauheim läuft, basteln die Selber Wölfe weiter mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Jetzt steht der zweite Neuzugang fest.

Mit dem gebürtigen Südtiroler Alex Grossrubatscher haben die Wölfe einen neuen Verteidiger an Land gezogen, der nach vier Jahren in der Oberliga-Süd nun eine Liga höher durchstarten will. Der 22jährige Linksschütze hat einen deutschen Pass und gilt als kleiner, wendiger und agiler Verteidiger mit viel Kampfkraft. Für Selbs Headcoach Sergej Waßmiller ein absoluter Wunschspieler. Grossrubatscher möchte die Herausforderung eine Liga höher annehmen, sich seinen Platz im Team erkämpfen und die Rolle, die ihm zugedacht ist, bestmöglich ausfüllen. Trotz aller Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und der Härte auf dem Eis, bezeichnet sich der 1 Meter 73 große und 75 Kilogramm schwere Verteidiger privat als einen lockeren, lustigen Typen, mit dem man viel Spaß haben kann.

Alex Grossrubatscher stand zuletzt beim Deggendorfer SC unter Vertrag – in 153 Oberliga-Spielen sammelte er 72 Scorerpunkte und 118 Strafminuten.