DEL2: Selber Wölfe verpflichten Peter Trska für drei weitere Jahre

Mit einem Sieg gegen die Eispiraten Crimmitschau konnten die Selber Wölfe am Sonntag ihre Negativ-Serie von acht Niederlagen in Folge endlich brechen. Im Auswärts-Derby haben sich die Wölfe mit 3:2 nach Penaltyschießen durchgesetzt. Verteidiger Peter Trska hat eines der entscheidenden Tore gemacht und die Verantwortlichen bei den Selber Wölfen damit auch von seiner Scorer-Qualität überzeugt. Der slowakische Defensivspezialist wird das Team von Headcoach Sergej Waßmiller deswegen noch drei weitere Jahre unterstützen. Peter Trska sei ein absoluter Schlüsselspieler für die nächsten Jahre, so Wölfe-Geschäftsführer Thomas Manzei in einer aktuellen Mitteilung. Auch Trska selbst sei glücklich über die Vertragsverlängerung, heißt es in der Mitteilung.

Am Freitag geht es für die Selber Wölfe auswärts gegen die Krefeld Pinguine. Am Sonntag kommen dann die Bayreuth Tigers zum oberfränkischen Derby in der DEL2 in die Selber Netzsch-Arena.