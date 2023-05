Mit Leon Dalldush stößt ein weiteres vielversprechendes Talent zu den Selber Wölfen. Der 22-jährige gebürtige Ravensburger hat in den letzten beiden Spielzeiten beim EV Füssen in der Eishockey-Oberliga gezeigt, was in ihm steckt. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 35 Spielen durchaus beachtliche 30 Scorerpunkte. Mit dem Wechsel in die DEL2 will Dalldush nun den nächsten Karriereschritt gehen und sich bei den Selber Wölfen weiterentwickeln.