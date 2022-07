DEL2: Selber Wölfe verpflichten junges Verteidigertalent

Die Selber Wölfe haben ein weiteres junges Eishockey-Talent mit einem DEL2-Fördervertrag ausgestattet. Es handelt sich dabei um den 17jährigen Verteidiger Elias Pata. Pata spielte bisher bei Nachwuchsmannschaften in Regensburg, Weiden und Nürnberg, bevor er in der vergangenen Saison in der schwedischen U20-Nachwuchsliga bei Sandvikens IK. Mit 1 Meter 94 und 91 Kilogramm verfügt der Linksschütze für einen Verteidiger über Gardemaße. Bei den Selber Wölfen will Pata die ersten Schritte im Profi-Eishockey machen und vor allem von den älteren Spielern und Trainern lernen, um sich weiter zu entwickeln. Elias Pata ist auch für die U20 der Wölfe spielberechtigt.

© Selber Wölfe; Privat