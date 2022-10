DEL2: Selber Wölfe verpflichten Jakub Kania für die Verteidigung

Mit dem 19-jährigen Konstantin Melnikow haben die Verantwortlichen der Selber Wölfe erst in dieser Woche einen neuen Perspektivspieler für den Sturm nach Selb geholt. Jetzt gibt die lang ersehnte Verstärkung in der Verteidigung: Der 31-jährige Deutsch-Tscheche Jakub Kania soll der Wölfe-Defensive mehr Stabilität verleihen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Kania bringt die Erfahrung aus 246 Spielen in der DEL2 für die Lausitzer Füchse mit nach Selb. Für Wölfe-Headcoach Sergej Waßmiller sei Jakub Kania schon vor der Saison einer seiner Wunschkandidaten gewesen. Sofern die Lizenzierung reibungslos vonstattengeht, ist der Neuzugang bereits beim morgigen Spiel gegen die Eisbären Regensburg in der Netzsch-Arena spielberechtigt.