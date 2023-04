DEL2: Selber Wölfe verpflichten Donat Peter

Mit Donat Peter vermelden die Selber Wölfe den nächsten Neuzugang für die kommende DEL2-Saison. Der 22-jährige Mittelstürmer stand in den letzten drei Jahren beim Oberligisten ECDC Memmingen Indians unter Vertrag und erzielte dort in 116 Spielen 91 Scorerpunkte. Nun möchte der in Budapest geborene Deutsch-Ungar den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und sich auch in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga durchsetzen. Wölfe-Trainer Waßmiller, der Peter aus gemeinsamen Memminger Zeiten kennt, bezeichnet den Neuzugang als sehr fleißigen, robusten und körperbetonten Spieler, der damit genau ins Anforderungsprofil der Wölfe passt.