DEL2: Selber Wölfe verpflichten Arturs Kruminsch

Noch schwitzen die Eishockey-Cracks im Sommertraining – am 19. August steht dann für die Selber Wölfe das erste Vorbereitungsspiel auf die neue DEL2-Saison an. Jetzt präsentieren die Verantwortlichen einen weiteren Neuzugang.

Der Deutsch-Lette Arturs Kruminsch verstärkt die Wölfe Offensive. Der 33jährige Stürmer hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und kommt mit der Erfahrung aus 696 Zweitligaspielen nach Selb. Bei den Krefeld Pinguinen brachte es Kruminsch zudem auf 41 Einsätze in der DEL. Der Linksschütze, der sowohl als Center als auch als Außenstürmer flexibel einsetzbar ist, lief zuletzt für die Dresdner Eislöwen auf und soll bei den Wölfen nicht nur den Kader qualitativ verbessern, sondern auch Führungsaufgaben übernehmen. Kruminsch war zuletzt in Dresden Assistenz-Kapitän und erzielte in 43 Spielen für die Eislöwen 27 Scorerpunkte.