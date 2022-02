DEL2: Selber Wölfe verlieren mit 0:8 bei den Eispiraten Crimmitschau

Von einem fairen sportlichen Vergleich war schon im Vorfeld keine Rede. Daher ist das 0:8 der Selber Wölfe gestern bei den Eispiraten Crimmitschau kaum unerwartet gewesen. Mit der Mindestanzahl von 9+2 Spielern haben sich die Mannen von Trainer Herbert Hohenberger dennoch achtbar dort geschlagen – und sich am Ende auch noch verdienten Applaus von einigen mitgereisten Wölfe-Fans abgeholt.

Trotz der Re-Aktivierung von ehemaligen Spielern, wie Dennis Schiener, bleibt natürlich die Sorge, dass die restlichen Spieler nun die kommenden Spiel auch durchhalten können . Co-Trainer Marc Thumm:

Bereits am morgigen Donnerstag müssen die Wölfe erneut auswärts ran. Gegner sind dann die Lausitzer Füchse. Spielbeginn in Weißwasser ist um 19 Uhr 30. Radio Euroherz überträgt in der „Eiszeit“ wieder live.