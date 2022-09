Die Selber Wölfe haben am Abend in der DEL2 das Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine verloren. Vor rund 16 Hundert Zuschauern unterlagen die Wölfe denkbar knapp mit 0:1. Zwar spielte die Mannschaft von Sergej Waßmiller den Favoriten stellenweise förmlich an die Wand, ein Tor wollte allerdings nicht gelingen:

Groß Zeit zum Nachdenken gibt es nicht – schon morgen steht das Derby bei den Bayreuth Tigers auf dem Spielplan. Erstes Bully ist um 17 Uhr … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“: