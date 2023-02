DEL2: Selber Wölfe verlieren in Regensburg

In der Tabelle sind die Wölfe auf den vorletzten Platz abgerutscht – am kommenden Freitag geht es auswärts gegen die punktgleichen Heilbronner Falken.

Die Selber Wölfe haben im Kampf um den Einzug in die Pre-Playoffs der DEL2 und den damit verbundenen Klassenerhalt einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Sergej Waßmiller unterlag im Derby bei den Eisbären Regensburg mit 1:3 und hat nun sieben bzw. acht Punkte Rückstand auf die Konkurrenz. Miglio gelang in der 50. Minute der Ausgleich, doch drei Minuten vor dem Ende gelang Regensburg die erneute Führung, die dann mit einem Empty-Net-Goal 16 Sekunden vor der Schlusssirene zementiert wurde. Wölfe-Verteidiger Maximilian Gläßl:

