DEL2: Selber Wölfe verlieren in Kassel

Morgen gehts weiter – dann steht das Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau an. Spielbeginn ist wegen des Endspiels bei der Fußball-WM erst um 18 Uhr 30. Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.

Die Selber Wölfe haben am Abend in der DEL2 bei den Kassel Huskies mit 2:4 verloren – dabei haben sie dem Spitzenreiter das Leben durchaus schwer gemacht. Trotz eines 0:3-Rückstands kämpften sich die Wölfe durch zwei Powerplay-Tore von McNeill in der 59. und 60. Minute wieder heran. Kapitän Richard Gelke nach dem Spiel in der „Euroherz-Eiszeit“:

