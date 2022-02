Die Selber Wölfe haben in der DEL2 die 16. Niederlage in Serie kassiert. Bei den Löwen Frankfurt hielten die Wölfe bis zur 24. Minute zwar ein torloses Unentschieden – am Ende stand allerdings ein 0:6 auf der Anzeigetafel. Trainer Herbert Hohenberger in der Pressekonferenz nach dem Spiel:

Morgen haben die Wölfe dann Heimrecht – Gegner sind ab 17 Uhr die Heilbronner Falken. Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.