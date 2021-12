Auch das letzte Eishockey-Spiel des Jahres haben die Selber Wölfe nicht gewinnen können. Gegen die Lausitzer Füchse unterlagen die Wölfe in der DEL2 auf eigenem Eis mit 0:2. Dabei konnten sie endlich wieder mit vier kompletten Reihen antreten.

Weiter geht’s schon am Sonntag – um 17 Uhr steht das Kellerduell beim Tabellenvorletzten in Landshut an … REH berichtet wieder live in der „Eiszeit“.