Die Selber Wölfe haben am Abend in der DEL2 ihr Heimspiel gegen den EV Landshut verloren. Trotz einer 4:0-Führung bis zur 35. Minute, setzten sich am Ende die Niederbayern mit 5:4 nach Verlängerung durch. Für Selb trafen zweimal Naumann sowie McNeill und Noack. Wölfe-Verteidiger Max Gimmel:

Morgen steht für die Selber Wölfe ein Auswärtsspiel in Ravensburg an – erstes Bully bei den Towerstars ist um 18 Uhr 30 … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.