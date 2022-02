DEL2: Selber Wölfe verlieren gegen Freiburg nach Penalty-Schießen

Die Selber Wölfe haben sich in der DEL2 einen Punkt erkämpft. Gegen den EHC Freiburg unterlagen die Wölfe nach einer packenden Partie am Ende mit 3:4 nach Penalty-Schießen. Die Tore für Selb erzielten vor rund 700 Zuschauern zweimal Vantuch sowie Gelke. Trotz der 21. Niederlage in Folge war Trainer Herbert Hohenberger vor allem mit der Moral seiner Mannschaft zufrieden, die bis zweieinhalb Minuten vor Ende noch mit 1:3 im Rückstand war:

Morgen geht es weiter – dann steht das Auswärtsspiel beim Tabellenfünften in Bad Nauheim an. Erstes Bully ist um 18 Uhr 30 und Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.