DEL2: Selber Wölfe verlieren gegen Bad Nauheim

Die Selber Wölfe stecken in der DEL2 in der Ergebniskrise. Die Mannschaft lieferte erneut einen großen Kampf, die Punkte holte sich trotzdem der Gegner. Gegen den EC Bad Nauheim zogen die Wölfe am Abend in eigener Halle mit 2:4 den Kürzeren. Dabei gingen die Wölfe vor rund 12 Hundert Zuschauern durch Tore von Woltmann und McNeill zweimal in Führung, ehe die Hessen im Schlussdrittel die beiden entscheidenden Treffer markierten. Philip Woltmann:

Noch stehen die Wölfe als Tabellen-10. über dem Strich – der Vorsprung auf Weißwasser und Crimmitschau beträgt dabei allerdings nur drei bzw. vier Punkte.