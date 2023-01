DEL2: Selber Wölfe verlieren Derby gegen Bayreuth

Nach sechs Eishockey-Derbysiegen in Folge hat es am Abend für die Selber Wölfe im Duell gegen die Bayreuth Tigers eine Niederlage gegeben. Vor 3.400 Zuschauern in der ausverkauften Netzsch-Arena unterlagen die Wölfe mit 2:5 – zweifacher Torschütze war Verteidiger Bryce Reddick, der sich über seine beiden Treffer nicht so richtig freuen konnte.

In der Tabelle bleiben die Wölfe trotz der vierten Heimniederlage in Folge auf Platz 10. Morgen geht es zum Tabellen-Vierten nach Krefeld. Erstes Bully ist um 19 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“