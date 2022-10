Die Selber Wölfe haben in der DEL2 das sechste Spiel in Folge verloren und damit das erste Null-Punkte-Wochenende der Saison eingefahren. Bei den Lausitzer Füchsen führten die Wölfe nach Toren von Lavallée und Gelke bis zur 39. Minute mit 2:1, am Ende unterlagen sie mit 2:5. Kapitän Richard Gelke:

In der Tabelle bleiben die Wölfe 11. – morgen geht es für die Mannschaft von Sergej Waßmiller zum Spitzenreiter nach Kaufbeuren.