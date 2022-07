DEL2: Selber Wölfe verlängern mit Mauriz Silbermann

Seit der Saison 2016/17 steht Mauriz Silbermann im Profikader der Selber Wölfe. In dieser Zeit ist er vom Nachwuchsspieler zum gestandenen Stammspieler gereift. Nicht nur in der Meister- und Aufstiegssaison, sondern auch in der vergangenen, von Corona geprägten Spielzeit, war auf die Nummer 2 stets Verlass. Jetzt hat der 21jährige Verteidiger seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Wölfe-Geschäftsführer Thomas Manzei ist stolz darauf, dass mit Silbermann ein waschechtes Selber Eigengewächs weiter das Wölfe-Trikot trägt. Er ist überzeugt davon, dass er sich auch dem neuen Coach Sergej Waßmiller noch einmal weiter entwickeln wird.

© Selber Wölfe; Mario Wiedel