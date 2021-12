DEL2: Selber Wölfe unterliegen dem ESV Kaufbeuren

Stark verbessert haben sich die Selber Wölfe am Abend in der DEL2 präsentiert – am Ende setzte es mit 1:3 gegen den ESV Kaufbeuren allerdings die nächste Niederlage. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Reuß – mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre durchaus mehr drin gewesen, sagt auch Wölfe-Vorstand Thomas Manzei:

Zu allem Überfluss verletzte sich Gelke und Miglio handelte sich eine Spieldauerdisziplinarstrafe ein – ob der US-Amerikaner für das Spiel morgen in Kassel gesperrt wird, entscheidet die Liga im Laufe des Tages. Erstes Bully ist morgen bereits um 14 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.