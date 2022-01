DEL2: Selber Wölfe und Pascal Aquin gehen getrennte Wege

Die Selber Wölfe bekommen es am Abend in der DEL2 mit den Eispiraten Crimmitschau zu tun. Gegen den Tabellensechsten soll nach zuletzt (…)

DEL2: Oberfranken-Derby zwischen Selb und Bayreuth

In der DEL2 steht am Abend das dritte Oberfranken-Derby der Saison an. Die beiden ersten Vergleiche gingen an die Bayreuth Tigers, (…)