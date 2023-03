DEL2: Selber Wölfe treffen in den Playdowns auf Heilbronn

Dieses Wochenende können die Selber Wölfe nochmal durchschnaufen und Kraft tanken. Die Hauptrunde in der DEL2 ist durch und sie haben spielfrei. Am kommenden Mittwoch (15.03.) gehts dann schon in die Playdowns, sprich: Die Selber Wölfe kämpfen um den Klassenerhalt und gegen den Abstieg. Zunächst geht es gegen die Heilbronner Falken. Da die Selber Wölfe schlechter platziert sind, müssen sie in Spiel 1 auswärts ran. Heimrecht haben sie dann wieder bei Spiel 2, am Freitag in einer Woche (17.03.). Gespielt wird nach dem Best-of-Seven-Modus. Das heißt, für die Selber Wölfe könnten bis zu sieben Spiele gegen die Heilbronner Falken anstehen – sofern nicht schon nach Spiel 4 ein klarer Sieger feststeht. Tickets für die ersten beiden Heimspiele sind ab sofort erhältlich.