Gleich zum Start in die neue Liga wird es für die Fans der Selber Wölfe besonders spannend: Am 1. Oktober kommt es in der DEL2 zum Derby gegen die Bayreuth Tigers. Die Selber Wölfe müssen dabei auswärts in Bayreuth aufs Eis. Am Sonntag, den 3. Oktober, empfangen die Selber Wölfe dann die Kassel Huskies in der Netzsch-Arena.

Den kompletten Spielplan will die DEL 2 heute veröffentlichen.