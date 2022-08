DEL2: Selber Wölfe starten in Sokolov in den Eishockey-Winter 2022/23

Seit dem vergangenen Wochenende schwitzen die Eishockey-Cracks der Selber Wölfe im tschechischen Sokolov. Am Abend kommt es zum Abschluss des Kurz-Trainingslagers zum ersten Vorbereitungsspiel auf die neue DEL2-Saison. Gegner ist der HC Banik Sokolov, der in der vergangenen Saison das Playoff-Halbfinale der zweiten tschechischen Liga erreichte. Für das neu zusammengestellte Team um den neuen Trainer Sergej Waßmiller ist es nach sieben Trainingseinheiten der erste Test unter Wettkampfbedingungen. Spielbeginn in Sokolov ist um 18 Uhr – Karten zum Preis von 2 Euro gibt es direkt an der Abendkasse.