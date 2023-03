DEL2: Selber Wölfe starten in Playdown-Serie gegen Heilbronn

Bis Mitte Januar sah es für die Selber Wölfe in der DEL2 nach dem direkten Klassenerhalt aus – dann hat die Mannschaft von Sergej Waßmiller aber zu viele Punkte liegen lassen, deshalb muss man nun in den Playdowns den Abstieg verhindern. Heute startet die Best-of-Seven-Serie gegen die Heilbronner Falken. In der Hauptrunde hat man drei der vier Duelle verloren, zuletzt aber nach Verlängerung gewonnen. Torhüter Michel Weidekamp:

Nicht mit dabei sind neben dem gesperrten Miglio auch die erkrankten Deeg und Gelke. Wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, hält die Klasse – der Verlierer muss gegen den Verlierer der Serie zwischen Crimmitschau und Bayreuth noch einmal ran. Erstes Bully in Heilbronn ist um 19 Uhr 30 – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.