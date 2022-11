Es ist das erste Sechs-Punkte-Wochenende für die Selber Wölfe in der DEL2. Nach dem Auswärtssieg in Bad Nauheim, gab am Abend einen 2:0-Erfolg gegen die Dresdner Eislöwen. Die Tore vor rund 11 Hundert Zuschauern erzielten Kruminsch und Trska – Torhüter Bitzer feierte einen Shutout.

In der Tabelle haben sich die Selber Wölfe auf den 11. Platz verbessert – am Freitag steht das Derby bei den Eisbären Regensburg an.