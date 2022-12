Der Lauf der Selber Wölfe in der DEL2 hält an. Gegen den Tabellenzweiten ESV Kaufbeuren feierte das Eishockey-Team den fünften Sieg in Folge. Vor rund 12 Hundert Zuschauern stand es nach Toren von Hammerbauer und Miglio nach der regulären Spielzeit 2:2. Verteidiger Peter Trska erzielte nach 18 Sekunden der Verlängerung den spielentscheidenden Treffer.

Morgen gastieren die Wölfe bei den Heilbronner Falken. Erstes Bully ist um 18 Uhr 30 … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.