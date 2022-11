Die Selber Wölfe müssen zwei Spiele auf Kevin Lavallée verzichten. Der Verteidiger wurde vom Disziplinarausschuss der DEL2 nach seinem Stockstich in der Partie gegen Heilbronn gesperrt und zudem mit einer Geldstrafe belegt. Damit steht der 41-jährige Routinier morgen beim Auswärtsspiel in Bad Nauheim und am Sonntag zu Hause gegen Dresden nicht zur Verfügung.