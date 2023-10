DEL2: Selber Wölfe müssen nach Bad Nauheim

Die Selber Wölfe haben in der DEL2 momentan einen richtigen Lauf. Das macht sich auch in der Tabelle bemerkbar. Das Eishockey-Team steht mit Platz 6 ganz gut da. Am Abend will es seine Siegesserie fortsetzen – beim EC Bad Nauheim. Besonders auswärts waren die Wölfe zuletzt stark. Stürmer Konstantin Melnikow:

Auch personell sind die Wölfe gut aufgestellt. Es gibt keine Ausfälle, so Trainer Sergej Waßmiller. Beim Auswärtsspiel gegen den EC Bad Nauheim sind wir in der Euroherz-Eiszeit live dabei. Erstes Bully ist um 19 Uhr 30.