DEL2: Selber Wölfe laden zur letzten Party der Saison

Am Sonntag haben die Selber Wölfe mit dem 5:1 gegen Heilbronn den Klassenerhalt in der DEL2 unter Dach und Fach gebracht – am Freitag wird nun ein letztes mal gefeiert. Bevor sich das Wolfsrudel in die Sommerpause verabschiedet, findet in der Roland-Dorschner-Halle die traditionelle Saison-Abschluss-Feier statt. Neben Trikotversteigerungen und einer Autogrammstunde, können sich die Fans an einer Fotowand mit ihren Idolen fotografieren lassen. Für Essen und Trinken ist gesorgt, zudem gibt es wieder eine Bar und einen Fanartikelstand. Einlass ist um 17 Uhr 30 – das offizielle Programm startet um 18 Uhr.