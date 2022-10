DEL2: Selber Wölfe kassieren bittere Heimniederlage

Die Selber Wölfe haben in der DEL2 das Derby gegen die Eisbären Regensburg mit 3:5 verloren. Nach zwei Dritteln führte die Mannschaft von Sergej Waßmiller vor rund 2.100 Zuschauern nach Toren von McNeill, Miglio und Thompson noch mit 3:2 – ehe den gesundheitlich angeschlagenen Wölfen, bei denen unter anderem Gelke, Lavallée und Silbermann fehlten, im Schlussdrittel die Kraft ausging:

Nach der fünften Niederlage in Folge sind die Wölfe nun Tabellen-Elfter. Morgen steht bereits das nächste Spiel an – dann geht es auswärts gegen die Lausitzer Füchse. Erstes Bully ist um 17 Uhr Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.