DEL2: Selber Wölfe gewinnen nach Overtime in Heilbronn

Dreimal waren sie unterlegen – nun hat es für die Selber Wölfe endlich geklappt. Sie konnten gestern Abend den vielzitierten „Angstgegner“ Heilbronner Falken auf deren Eis bezwingen. 3:2 hieß das Endergebnis nach Overtime. Nick Miglio war am Ende der Matchwinner, als er nach nur 58 Sekunden in der Verlängerung das entscheidende Tor markierte.

Kapitän Richard Gelke nach dem Spiel in der Euroherz-Eiszeit:

Die weiteren Treffer für die Selber Wölfe erzielten Mark McNeil zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich im ersten Drittel, sowie Lukas Vantuch zur 2:1-Führung.

Mit den gewonnenen zwei Punkten schiebt sich Selb in der DEL2-Tabelle wieder an den Heilbronner Falken vorbei. Die Wölfe stehen somit nun auf Platz 12 und können rechnerisch immer noch die Pre-Playoffs erreichen. Nächster Gegner ist am Sonntag der ESV Kaufbeuren. Erstes Bully gegen den Tabellenzweiten in der NETZSCH-Arena ist morgen um 17 Uhr. Wir übertragen in der EHZ-Eiszeit live.