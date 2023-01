DEL2: Selber Wölfe gewinnen in Weißwasser

Die Selber Wölfe bleiben in der DEL2 auf Erfolgskurs – auch im zweiten Spiel des Jahres gab es für die Mannschaft von Sergej Waßmiller einen Auswärtssieg zu bejubeln. Bei den Lausitzer Füchsen setzten sich die Wölfe am Abend mit 4:1 durch. Die Tore erzielten Daniel Schwamberger sowie dreimal Mark McNeill:

In der Tabelle haben sich die Wölfe auf den 10. Platz verbessert … morgen steht das Derby gegen die Eisbären Regensburg an. Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 17 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.