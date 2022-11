Die Selber Wölfe haben in der DEL2 das Auswärtsspiel in Bad Nauheim gewonnen. Beim Tabellenvierten setzten sich die Wölfe nach Toren von Kruminsch, McNeill, Trska, Vantuch und Woltmann hochverdient mit 5:1 durch. Dem 19-jährigen Konstantin Melnikow gelang in seinem zweiten Spiel für die Wölfe sein erster DEL2-Scorerpunkt:

Morgen geht’s für die Wölfe weiter – dann steht um 18 Uhr 30 das Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen an. Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.