Die Selber Wölfe haben in der DEL2 das Derby bei den Bayreuth Tigers gewonnen. Am Ende setzten sich die Wölfe vor über 2.700 Zuschauern hochverdient mit 5:2 durch. Die Tore erzielten zweimal McNeil sowie Miglio, Thompson und Trska. Drei Siege aus den ersten vier Spielen bedeutet aktuell Platz 5. Wölfe-Kapitän Richard Gelke:

Am kommenden Freitag kommt der EV Landshut nach Selb – am Sonntag geht es nach Ravensburg. Alle Spiele gibt es auch in dieser Saison live in der Euroherz-Eiszeit.