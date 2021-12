DEL2: Selber Wölfe gewinnen Derby in Bayreuth

Beim letzten Mal ist das Eishockey-Derby für die Selber Wölfe eher zum Vergessen gewesen … am Abend haben sie das nun wettgemacht und in der DEL2 bei den Bayreuth Tigers gewonnen. Mit dem Endstand von 4:0 behielten die Wölfe die Oberhand. Es trafen zweimal Reuß, außerdem Naumann und Walters – Torhüter Bitzer feierte einen Shutout, ist also ohne Gegentor geblieben.

Bereits morgen steht das nächste Spiel an … dann kommen die Lausitzer Füchse ins Vorwerk. Radio Euroherz ist in der Eiszeit wieder live dabei.