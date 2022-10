Die Selber Wölfe bleiben im Eishockey die Nummer 1 in Oberfranken. Vor rund 3.400 Zuschauer in der ausverkauften Netzsch-Arena besiegten die Wölfe am Abend die Bayreuth Tigers mit 6:4. Die Tore für die Wölfe erzielten dreimal Miglio, zweimal Gelke sowie Fern.

In der Tabelle haben sich die Wölfe auf den 12. Platz verbessert. Weiter geht’s am Freitag – dann steht das Auswärtsspiel beim EV Landshut auf dem Programm.