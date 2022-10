Was ist bei den Selber Wölfen los? Diese Frage stellen sich derzeit die Fans und Verantwortlichen. Nach einem mehr als ordentlichen Start ist das Team von Sergej Waßmiller in der DEL2 nach sechs Niederlagen in Folge auf den 11. Tabellenplatz durchgereicht worden. Und die Aufgaben werden nicht leichter – heute geht es zu Spitzenreiter ESV Kaufbeuren. Kapitän Richard Gelke:

Spielbeginn ist um 19 Uhr 30 – mit der „Euroherz-Eiszeit“ könnt ihr dann live dabei sein.