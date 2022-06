DEL2: Selber Wölfe erhalten Lizenz

Die Verantwortlichen der Selber Wölfe haben die Eishockey-Sommerpause genutzt und ihre Hausaufgaben erledigt. Der Club hat das strenge Lizenzprüfungsverfahren der DEL2 bestanden. Auch alle anderen Clubs haben die Lizenz erhalten, sodass die DEL2 mit 14 Clubs in die Saison geht. Den Platz von Meister Löwen Frankfurt, der in die DEL aufsteigt, nehmen die Krefeld Pinguine ein – für Absteiger Tölzer Löwen kommen die Eisbären Regensburg neu in die zweithöchste deutsche Eishockey-Liga. Der Spielplan für die neue Saison soll Mitte Juli feststehen. Sie startet am 16. September. Die Positionen der Clubs im Spielplan werden dabei am 7. Juli erstmals ausgelost.

Die Auslosung kann am 7. Juli um 19 Uhr per Facebook-Live mitverfolgt werden.