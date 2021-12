Drei Tage nach der bitteren Derby-Pleite gegen Bayreuth steht für die Selber Wölfe in der DEL2 das nächste Spiel an. Am Abend bekommen es die Selber mit den Tölzer Löwen zu tun. Gegen den Tabellen-11. wollen sich die Wölfe anders präsentieren als am Dienstag, sagt Torhüter Michel Weidekamp:

Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19.30 Uhr. Radio Euroherz und Sprade TV berichten live.