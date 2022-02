DEL2: Selber Wölfe empfangen Landshut

Die Selber Wölfe sind in der DEL2 weiter im 2-Tages-Rhythmus unterwegs. Heute kommt der EV Landshut ins Vorwerk. Gegen die Niederbayern, die noch um die Playoff-Teilnahme kämpfen, sind auch endlich wieder Zuschauer erlaubt. Maximal 950 Fans dürfen in die Netzsch-Arena – aufgrund des aktuellen Stehplatzverbotes darf man allerdings auch auf den Stehplatzrängen der Netzsch-Arena nur sitzen, teilt der VER mit. Co-Trainer Marc Thumm:

Für Wölfe Stürmer Feodor Boarchinov wird es nicht nur heute, sondern auch in der kompletten restlichen Saison nicht mehr zurück auf’s Eis gehen – das teil der VER am Mittag mit. Boarchinow hatte sich im letzten Spiel eine schwerwiegende Oberkörperverletzung zugezogen. Spielbeginn Wölfe vs. EV Landshut ist um 20 Uhr. Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.