DEL2: Selber Wölfe empfangen Freiburg

Sechs Spieltage sind in der Hauptrunde der DEL2 noch zu absolvieren, dann beginnt für die Selber Wölfe mit den Playdowns der Kampf gegen den Abstieg. Heute bekommen es die Wölfe mit dem EHC Freiburg zu tun. Nach zuletzt 20 Niederlagen in Folge soll gegen die Breisgauer endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert werden. Dabei muss die Mannschaft aber anders auftreten als zuletzt bei der 0:3-Niederlage unter der Woche in Weißwasser, sagt Co-Trainer Marc Thumm:

Spielbeginn in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30 – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.