Die Selber Wölfe haben am Abend in der DEL2 Heimrecht. Nach zuletzt vier Siegen in Folge will die Mannschaft von Sergej Waßmiller auch gegen den Tabellenzweiten erfolgreich sein. Stümer Oliver Noack:

Boiarchinov, Gelke und Gimmel fallen verletzungsbedingt weiter aus; Unterstützung gibt es aus Bietigheim, vom Penny DEL-Kooperationspartner kommt Verteidiger Flade.

Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.